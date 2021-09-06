"Чижовка-Арена" на ближайшие два дня станет домашней площадкой для лучших самбистов мира. Здесь пройдет юбилейный, XXV Международный турнир категории "А" на призы Президента Беларуси. Минский старт можно назвать генеральной репетицией планетарного форума, который пройдет в ноябре в Узбекистане. В Беларусь приехали самбисты из 11 стран.