"Чижовка-Арена" принимает Открытый кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси

Открытый кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси принимает "Чижовка-Арена". В этом году, помимо наших самбистов, выступают атлеты из России, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Туркменистана и Таджикистана. Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям соревнований и пожелал крепкого здоровья, удачи и честной, бескомпромиссной борьбы.



Открытый кубок Европы входит в перечень рейтинговых турниров Международной федерации самбо. Среди звезд, которые ранее принимали участие в соревнованиях, были 10-кратная чемпионка мира белоруска Татьяна Москвина и другие, чьи имена по праву занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

