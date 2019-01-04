В эти минуты "Чижовка-Арена " принимает планетарный форум любителей хоккея на призы Президента Беларуси. Параллельно со взрослыми хоккеистами играют и юные любители этого вида спорта. "Золотая шайба" проходит при полном аншлаге.



На связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение).

"Грифоны" сильнее солигорского "Шахтера". Счет 11:1. Ранее жлобинский "Металлург" уступил "Принеманским ястребам", 2:3. А минский "Партизан" сильнее кобринского "Атланта" - 2:1. Во второй день Рождественского турнира Швейцария уступила России, 0:9.



Китай проиграл бронзовому призеру прошлогоднего турнира - команде Объединенных Арабских Эмиратов, 3:10.

Но самый интересный хоккей еще, конечно, предстоит. На малом льду "Чижовка-Арены" в 18:30 начнут поединок Германия и Чехия.