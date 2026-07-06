ЧМ по футболу - 2026: фанаты разочарованы игрой сборной Бразилии

Страсти по футболу: невыход сборной Бразилии в четвертьфинал чемпионата мира вызвал у самих бразильцев эмоции похлеще бразильских сериалов. В ход пошли даже телевизоры: их в прямом смысле выбрасывали из домов и разбивали. Пятикратные чемпионы мундиаля проиграли Норвегии в 1/8 финала 1:2!

К тому же Неймар, который забил в самой концовке игры, объявил о завершении карьеры в сборной страны. Вот уж действительно вечер большого разочарования для всей Бразилии и поклонников этой сборной.