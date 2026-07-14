ЧМ по футболу - 2026: Франция сыграет с Испанией за выход в финал

14 июля определится первый финалист чемпионата мира по футболу - 2026. В полуфинале болельщиков ждет противостояние Франции и Испании. Команды сыграют в американском штате Техас.

Что нужно знать о командах перед матчем.

Чемпионат мира - 2026

Вы ждали главные матчи чемпионата мира? Вы их дождались. Первый полуфинал. Два претендента. И только одна путевка в финал. Франция против Испании - классика футбола.

Франция выиграла на турнире все 6 матчей

Что нужно знать перед матчем? Начнем с Франции. Команда классно и уверенно играет: одержала 6 побед в 6 матчах. Забила 16 голов, а пропустила всего лишь 2. И здесь, конечно, большая роль, если не главная, у Килиана Мбаппе, который поразил ворота соперников 8 раз.

В случае успеха в предстоящей полуфинальной встрече команда может стать второй сборной в истории после Бразилии, добившейся семи побед на одном турнире. Франция уже показывала подобный результат на мировом первенстве 1998 года. Дидье Дешам - ныне главный тренер - тогда был капитаном и ключевым игроком. А "трехцветные" стали победителями.

Испания впервые с 2010 года сыграет в полуфинале

Испания впервые с 2010-го пробилась в полуфинал чемпионата мира. После триумфа в ЮАР команда дважды выбывала на стадии 1/8. В 1/2 этого розыгрыша "Красная фурия" выбила Бельгию. В этой игре прервалась их "сухая" серия, длившаяся со времен мундиаля 2022 года. Вратарь Унаи Симон не пропускал на протяжении 649 минут, что стало новым рекордом мировых первенств.

Сборные провели между собой 38 матчей. На счету испанцев 18 побед, у французов - 13, еще 7 встреч завершились вничью. По оценкам букмекеров, "трехцветные" подходят к встрече в статусе фаворита. Но это лишь прогнозы, потому что лишь игра рассудит оппонентов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.