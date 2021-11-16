ЧМ-2022 по футболу: Англия и Швейцария стали финалистами

Футболисты Швейцарии накануне разгромили команду Болгарии в игре 8-го тура группы С квалификации на чемпионат мира 4:0 и таким образом гарантировали себе место в финальной стадии мундиаля. В группе I англичане не оставили шансов Сан-Марино 10:0 и также стали финалистами мирового форума. Португалия и Италия завершили выступление на 2-х местах и не смогли пройти на чемпионат мира напрямую.