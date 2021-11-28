ЧМ-2023 по баскетболу - белорусы на выезде сыграют с греками

Мужская сборная Беларуси по баскетболу продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира 2023 года. Во втором туре основного раунда квалификации белорусы на выезде встретятся с Грецией. Именно соперника специалисты называют явным фаворитом противостояния. Но на старте наша сборная сенсационно в Минске одолела команду Турции. Греки же в первой игре отбора уступили Великобритании. Получится ли у Беларуси преподнести очередной приятный сюрприз своим болельщикам, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 2", начало в 17:50.

