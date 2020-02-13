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ЧМ по биатлону-2020: 12-е место сборной Беларуси в смешанной эстафете

Сборная Норвегии первая. Италия, хозяева чемпионата мира, вторая. Тройку призеров замкнули чехи. Таковы главные итоги первой гонки, а именно смешанной эстафеты в рамках планетарного форума по биатлону в итальянском Антхольце. Сборная Беларуси в составе Ирины Кривко, Елены Кручинкиной, Сергея Бочарникова и Антона Смольского финишировали 12-ми.

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