ЧМ по гандболу. Беларусь сыграет против Словении

Мужская сборная Беларуси по гандболу сегодня продолжит выступление на чемпионате мира в Египте. После виктории над сборной Южной Кореи наша команда сразится со Словенией. Начало игры в 19:50, прямая трансляция на "Беларусь 5". Спортивный канал Белтелерадиокомпании также готовит ежедневные обзоры форума.



