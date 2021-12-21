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ЧМ по плаванию на короткой воде завершится 21 декабря в Абу-Даби
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится сегодня в Абу-Даби. Лидеры нашей сборной Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай будут претендовать на награды. Именно Шиманович принес нашей сборной пока единственную медаль - золото на дистанции 100 метров брассом, сегодня у него решающий заплыв на расстояние вдвое короче. Накануне в полуфинале Илья показал лучший результат. Шкурдай же готовится к финалу стометровки баттерфляем. Прямая трансляция из ОАЭ в 17:00 на телеканале "Беларусь 5".
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