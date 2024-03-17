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Что интересного приготовил очередной выпуск проекта АТН о биатлоне "Дай пять!"

За неделю до начала главного старта сезона для национальной сборной Беларуси по биатлону в эфире телеканала "Беларусь 1" - новый выпуск проекта АТН "Дай пять!". Авторская группа отыскала уникальный документальный фильм о первом чемпионате мира по биатлону в Раубичах - эксклюзивные кадры только построенного спорткомплекса. Заглянем и на торжественный вечер по случаю полувекового юбилея комплекса и предложим известным телеведущим Анне Квилории и Марианне Муренковой обсудить внешние качества мужчин из национальной сборной Беларуси.

Эфир нового выпуска проекта о биатлоне "Дай пять!" смотрите сегодня в 16 часов на "Беларусь 1"!

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