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Что ожидает болельщиков в третий день II Игр стран СНГ
Третий соревновательный день II Игр стран СНГ подарил массу позитивных эмоций - порадовали гимнастки, тяжелоатлеты и легкоатлеты, дзюдоисты, стрелки, представители пляжного волейбола. После воскресных состязаний белорусская сборная оказалась на втором месте медального зачета. В копилке белорусов 50 наград (12 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых).
Сейчас ожидается медальное выступление от наших штангистов, которые выступают на гродненском помосте.
Напомним, в состязаниях тяжелоатлетов участвуют сильнейшие спортсмены стран-участниц, представляющие национальные сборные. И II Игры стран СНГ - важнейший этап для проверки своих сил перед чемпионатом мира.
Телеканал "Беларусь 5" состязания стран СНГ транслирует в режиме переклички. Так что сегодня любители спорта смогут увидеть не только состязания по тяжелой атлетике, но и командный турнир по дзюдо из Гомеля, мини-футбольные поединки, белорусы сыграют с командой Азербайджана, и, конечно же, матч по пляжному футболу, где наши ребята выйдут на поле против дружины Ирана.
Кроме того на стадионах "Динамо" и по улице Калиновского очередные 8 комплектов "золота-серебра-бронзы" разыграют легкоатлеты. В стрелковом тире имени Тимошенко продолжится турнир по пулевой стрельбе. В Бресте продолжают играть гандболисты, в Орше время четвертьфиналов и полуфиналов в боксе, а в Могилеве определятся финалисты в стрельбе из лука.
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