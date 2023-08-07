Что ожидает болельщиков в третий день II Игр стран СНГ

Третий соревновательный день II Игр стран СНГ подарил массу позитивных эмоций - порадовали гимнастки, тяжелоатлеты и легкоатлеты, дзюдоисты, стрелки, представители пляжного волейбола. После воскресных состязаний белорусская сборная оказалась на втором месте медального зачета. В копилке белорусов 50 наград (12 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых).

Сейчас ожидается медальное выступление от наших штангистов, которые выступают на гродненском помосте.

Напомним, в состязаниях тяжелоатлетов участвуют сильнейшие спортсмены стран-участниц, представляющие национальные сборные. И II Игры стран СНГ - важнейший этап для проверки своих сил перед чемпионатом мира.

Телеканал "Беларусь 5" состязания стран СНГ транслирует в режиме переклички. Так что сегодня любители спорта смогут увидеть не только состязания по тяжелой атлетике, но и командный турнир по дзюдо из Гомеля, мини-футбольные поединки, белорусы сыграют с командой Азербайджана, и, конечно же, матч по пляжному футболу, где наши ребята выйдут на поле против дружины Ирана.