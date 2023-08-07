Что принес четвертый соревновательный день на II Играх стран СНГ

Большой спортивный форум, который для нашей страны является самым важным в календарном году, продолжается. Это касается и организации, и результатов спортсменов, и имиджа Беларуси на мировой спортивной карте. II Игры стран СНГ. В Минск приехали 22 делегации, которые сражаются за победу в общекомандном зачете.



Палитра стран вышла за пределы СНГ, поэтому старты невероятно расширили горизонты, а также вновь подчеркнули открытость Беларуси. Да, за событиями Игр, где у белорусов уже написан ряд красивых победных историй, мы следим в телеэфире и на аренах.



На Играх работают лучшие технические и творческие службы Белтелерадиокомпании, в том числе корреспонденты Агентства теленовостей выделяются оперативностью и эксклюзивностью.

Свежие впечатления у нашего спортивного обозревателя Андрея Козлова о том, получаются ли II Игры стран СНГ, как большой спортивный проект международного образца?



На мой скромный взгляд - вполне. Думаю, и вам есть с чем сравнить, ведь работали вы на Играх в Солт-Лейк-Сити. Олимпийский принцип работы, телекартинки и организации действует и на II Играх стран СНГ.



Мне запомнились кроме всего прочего и очереди на художественную гимнастику, открытость министров спорта России и Беларуси, а также легендарных спортсменов, которые посещают события соревнований, ну и зрители, которые приходят на состязания (видео).

Конечно же, это большое событие. Для наших спортсменов - это огромная мотивация, потому что сейчас очень сложная ситуация. Нужно замотивировать спортсменов. Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Россия)

Нас очень многое объединяет. Мы один народ, у нас одни традиции, одна культура. Все здорово организовано. Полные трибуны. Самое главное - конкурентная среда. Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Россия)





А к этой минуте завершается еще один соревновательный день. Тяжелоатлеты и легкоатлеты, стрельба пулевая и дзюдо сегодня нас порадовали победами. В Гродно в тяжелой атлетике сразу четыре награды.

Я очень рада, спасибо моему тренеру, что помог мне добиться такого результата. Очень много людей. Спасибо, что поддерживали. Отметим, что здесь представлены национальные команды, которые вскоре будут выступать на чемпионате мира. Кристина Марченко, серебряный призер II Игр стран СНГ по тяжелой атлетике

Медаль наивысшего достоинства и в активе стрелков - Иван Казак стал героем дня.