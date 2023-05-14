Что скрывалось за футбольной аферой руководства ФК "Шахтер" - все детали от МВД

СК завершил проведение следственных действий по уголовному делу в отношении руководства футбольного клуба "Шахтер", чемпиона прошлого года. Установлено, что представителям двух команд предлагались незаконные вознаграждения за обеспечение поражения в матчах со своим участием". Неприятно удивила и эта новость, и суровое наказание, которое кромсает результаты сезона прошлого, повлияет на нынешний, и аукнется в следующем. Кто бы что ни говорил сейчас из спортивной общественности в защиту - грязных дел в футболе быть не должно, иначе зачем тогда в принципе проводить чемпионат.

Ведь за всей этой аферой скрываются человеческие судьбы и эмоции всех тех, кто безумно любит футбол. Еще одна волна договорных матчей, которая стала четвертой, вновь окутала наш футбол, который и без того находится в кризисе. Болельщиков обманули, растоптав их мечты, уверяет наш обозреватель Андрей Козлов. Его репортаж о футболе и принципах бесчестной игры.

Попали в офсайд

Чтобы до конца ощутить мерзость этой истории - предлагаю сразу обратиться к кульминации.

Это поединок заключительного тура чемпионата Беларуси в Высшей лиге - 2022. Для не футбольного зрителя объясню. Высшая лига - элитный пул команд в нашем футболе, которые разыгрывают не только медали турнира, но и места в еврокубковый сезон, а это деньги, в том числе. Победитель - в Лигу чемпионов. Остальные медалисты - в Лигу конференций. На минуту перерыва, а матчи начинались в одном время якобы для интриги, чемпион не известен.

Главные действующие лица - это чемпион страны прошлого года "Шахтер", обладатель второго места - "Энергетик-БГУ". За определенную сумму денег договариваются матч проиграть, либо проиграть с каким-то количеством голов. Михаил Мехович, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Параллельно идет два матча. "Шахтер" - "Белшина" и "Энергетик-БГУ" - "Динамо-Минск". У Солигорска на два балла больше, тур последний. За победу дается три. То есть в теории студенты, которых мы называли чем-то феноменальным, могут стать чемпионами страны! В перерыве, я это прекрасно помню, был на игре минских клубов на СОК "Олимпийский", встретил Анатолия Юревича.

И тут надо понять роль Юревича в структуре "Энергетика-БГУ". Спортивные журналисты знают, а болельщики наверняка замечали, что у бровки всегда командой руководит другой специалист. В прошлом сезоне это Александр Павлов, но главным вроде как является Павел Родненок. В этом сезоне у бровки работает Сергей Омельянчук.

А вот Юревича называют идейным вдохновителем этого проекта "Энергетик-БГУ", и он всегда - на трибунах. Как патриарх команды. Так вот. Встречаю и спрашиваю: "Анатолий Иванович, что думаете?" Напомню, "Энергетик БГУ" - "Динамо-Минск" к перерыву - 0:0. Говорит, затянувшись как Романцев, ну вы понимаете - "игра до гола!" Я с экспертным видом покачал в такт головой мэтру, сделал селфи, и отправил коллегам в чат. И команды вышли на поле.

Он полностью влияет на игру "Энергетика-БГУ". Он не находится на скамейке, но он дает указания тренерскому штабу, где, когда и на какой минуте произвести замены либо какой выбирается состав на тот или иной матч. Вот он это прекрасно понимает, он знает силу каждого игрока, способности. И, уже исходя из этих ситуаций, делаются комбинации. Вышли на историю, поскольку была информация получена от представителей других клубов, от игроков, что уже осуществлялось финансовое стимулирование других команд неоднократное от представителей футбольного "Шахтера". Ну и затем при проведении проверки было установлено, что последний тур превратился, по сути дела, в фарс, а не честная борьба. "Шахтер" обставлялся со всех сторон, то есть, если помните после перерыва в матче "Шахтер" - "Белшина" и "Энергетик" - "Динамо" был счет равный - 0:0, что там, что там. И при определенных раскладах "Шахтер" мог и не получить золотые медали, но в перерыве был подан так сказать "маяк", и все два матча закончились с необходимым счетом. И "Шахтер" стал обладателем золотых медалей. Михаил Мехович, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

"Энергетик" посыпался тут же. Их будто подменили - помню еще порадовался за главного тренера "Динамо" Челядинского, потому что осенью ему прям было тяжело. А "Шахтер" напротив начал побеждать "Белшину". И вот в мае 2023 года я узнаю некоторые детали. "Солигорск" обращается в "Энергетик" и предлагает так или иначе повлиять на результат?

Да, но обращались не только в "Энергетик", обращались в "Белшину". Уже оттуда шел договор на определенных, скажем так, финансовых условиях, где по достижению результатов договора этого, команда сливалась перед чемпионом страны. Михаил Мехович, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

К эпизоду в Солигорске мы еще вернемся, особенно к моменту с пенальти, который заработал футболист Гомза. Сейчас к главным фигурам этого футбольного спектакля. "Шахтер". Директор Марченко и спортивный директор Нидергаус, легенда волгоградского Ротора 90-ых. Второй из названных сейчас в СИЗО.





30-й тур - это далеко не первое, скажем так, неформальное общение солигорчан и "Энегретика". И еще надо понимать. Марченко и Нидергаус здесь просто ну пусть не пешки, но далеко не ферзя.

Это были люди, которые не входили в руководство ФК. Но они влияли на руководителей клуба, они организовывали встречи, они давали указания и они, по сути дела, тянули "Шахтер" к чемпионству с помощью финансовых вливаний извне. Ну тут к игрокам в меньшей степени вопросы, больше вопросы к тем лицам, которые давали указание руководству "Шахтера". Ну штаб "Шахтера" непосредственно был в отеле "Мариотт", где собиралось руководство ФК, где они получали какие-либо указания, то есть этот матч мы организовываем, здесь мы завозим деньги команде, чтобы забрала очки у условных конкурентов у "Динамо" либо БАТЭ. Михаил Мехович, заместитель начальника отдела ГУБОПИК МВД Беларуси

Михаил Мехович: "Изначально была победа "Энергетика" в матче "Динамо", если не ошибаюсь, это было в начале ноября, за два тура до конца чемпионата. А за эту победу "Энергетик" получил финансовые средства от "Шахтера", были переданы начальнику команды и потом распределены между футболистами. Сумма составляла 10 тыс. долларов США".





То есть все выглядит предельно просто. Группа этих лиц вела прямой диалог с представителями клубов-соперников. И здесь появляется не только "Энергетик", но и "Белшина". Кстати, тренер Рыбак на этой неделе тут же ушел в отставку. Гомза фигурирует как один из популярных персонажей в этой истории?

Все началось с того, что изначально спортивный директор "Шахтера" вышел на представителей "Белшины", именно на Дмитрия Гомзу, с таким условием, чтобы отобрать очки у "Динамо-Минск" в ближайшей игре, и за это было предложено 10 тыс. евро на команду. Гомза приехал в "Белшину", посоветовались, приняли решение, что да, в принципе хорошие деньги, надо сыграть. Вот сыграли в полную силу, получили свои призовые, и дальше уже разделили между игроками команды. Кто участвовал в матче, получили немножко больше, кто сидел на замене, немного меньше. В последующем уже их знакомство было более тесное. В последнем туре "Шахтер" надо было подставляться, и это знакомство сыграло ключевую роль в организации договорного матча. Нидергаус вышел на Гомзу снова и предложил хорошие денежные условия, и игрок согласился. И как мы помним при счете 1:0 в пользу "Шахтера" в том матче Гомза заработал пенальти, то есть отработал в полную. Михаил Мехович, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Эти кадры из Солигорска показывают, что наши спецслужбы работают быстро и качественно. Наказание не заставит себя долго ждать - оперативники ГУБОП вскрыли всю эту схему, и отнюдь не тактическую футбольную. А вот комментарий Следственного комитета.

В ходе совместной работы Следственного комитета и Министерства внутренних дел установлено, что представителям двух команд предлагались незаконные вознаграждения за обеспечение поражения в матчах со своим участием. В связи с обличением правоохранительными органами противоправного сговора, деньги переданы не были. Соответствующее действие квалифицированы как покушение на совершение преступлений, предусмотренных частью первой и частью второй статьи 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это подкуп участников и организаторов спортивных соревнований. Александр Суходольский, представитель Следственного комитета Беларуси

В "Мариотт" получали указания, дальше уже шла работа непосредственно с клубами при определенной договоренности. Когда клубы выполняли эти договоренности, следовательно, лица от "Шахтера", которые не в самом "Шахтере" и не в структуре клуба, а около "Шахтера" подвозили денежные средства в клубы, то есть "Белшину" и в "Энергетик". Не прямо в офис. Встреча с "Белшиной" была в Минске, а во втором случае около стадиона на Семашко. Михаил Мехович, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси

Были и другие цели. Так как чемпион нашей страны участвует в произвольных раундах Лиги чемпионов, то это и являлось целью, то есть в Лиге чемпионов, насколько мы знаем, по сравнению с другими еврокубками, самые большие призовые.

На этой неделе Белорусская федерация футбола опубликовала полный список имен и клубов, которые подверглись наказанию. Главное, что из него нужно знать болельщикам, кроме того, что на их мечты о честном спорте еще раз наплевали, у нас нет чемпиона-2022, нет и серебряного призера-2022. То есть, к примеру, наши пафосные рассказы о феномене "Энергетика" разбиты в пух и прах.

Многие обойдутся без уголовного наказания, но для нашего футбола станут персонами нон-грата. Но надо понимать то, что наказание еще не вступает в силу - есть много нюансов, и, думаю, к началу лета уже все встанет на свои места.

Но что я хочу сказать в результате этой истории. Во-первых, фрагмент интервью с капитаном "Шахтера" Никитой Корзуном, о роли которого в этом деле я даже не спрашивал в ГУБОПиКе. От федерации - ему штраф и полгода вне футбола.

Что у нас не так? Ну, я не знаю, что у нас не так, я ж футболист. Я же не занимаюсь вопросами организации, там как тренировать. Что что у нас именно не так? Количество хороших кадров футбольных. Давайте, я если бы знал, я вам обязательно бы сказал. Но я не знаю. Никита Корзун, капитан ФК "Шахтер" (Солигорск)