"Чувствуем себя как дома": российский тренер о гостеприимстве Раубичей

Ультрасовременный комплекс олимпийской подготовки "Раубичи" пользуется повышенным спросом и в летний период. Сейчас там проходят сборы конькобежцы, велосипедисты и фристайлисты.

В отсутствие сборной Беларуси по биатлону на стрельбище находится национальная команда России, которая именно в Беларуси вновь решила провести три недели сборов.

Екатерина Юрлова-Перхт, тренер женской сборной России по биатлону:

"Было два выходных, посмотрели Минск и ближайшие пригороды. Лично я посетила Мирский замок. Мне очень понравилось".

Раубичи пользуются популярностью у различных национальных команд

Несколько необычное начало сюжета о биатлоне, но гости нашей страны всегда восхищаются тем, что им удается увидеть вокруг. Потренироваться либо поучаствовать в крупном старте - это одно. Увидеть Беларусь - впечатления на всю жизнь.

Екатерина Юрлова-Перхт, тренер женской сборной России по биатлону:

"Это удивительный пример сочетания двух культур: европейской и белорусско-русской. Удивительно, как в одном месте могут находиться как католический, так и православный объект. Это поистине замечательно".

Звезда мирового биатлона Екатерина Юрлова-Перхт сейчас трудится в тренерском штабе женской сборной России, помогая там безусловному мэтру Михаилу Шашилову. Наши базы подготовки в этой команде выбирают не впервые.

Михаил Шашилов, старший тренер женской сборной России по биатлону:

"Раубичи традиционно гостеприимно принимают нас, мы чувствуем себя как дома. Все идут навстречу. В нашем бывшем Советском Союзе, я думаю, единственная база, где все на очень хорошем уровне".

Уникальность Раубичей и вообще нашей спортивной инфраструктуры известна всему миру. Внимание к деталям - фирменная черта всех руководителей подобных сооружений. И главный посыл - востребованность для наших национальных сборных команд любого мирового уровня.

Что касается сборной Беларуси, в том числе Антона Смольского, то сейчас они проводят важный горный этап своей работы в Грузии под руководством австрийца Райнхарда Гесванера. Девушки завершают свою работу в красивейших местах на границе Северного и Южного Алтая в Семинском перевале.