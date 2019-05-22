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Cтартовали отборочные туры республиканских соревнований "Кожаный мяч"

В Беларуси стартовали отборочные туры республиканских соревнований для детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба. По традиции в турнире принимают участие ребята, которые занимаются футболом на любительском уровне. В агрогородке Александрия на поле филиала Академии футбола за выход в областной финал будут бороться 15 команд, в том числе из Шклова, Дрибина, Мстиславля и Горок.

Впереди финальные региональные этапы турнира и республиканский. Он пройдет со 2 по 6 сентября в Минске.

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