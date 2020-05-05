Д. Губерниев дал интервью проекту АТН "Спорт-кадр"

Один из самых рейтинговых и цитируемых телекомментаторов России Дмитрий Губерниев в интервью проекту Агентства теленовостей "Спорт-кадр" рассказал о том, как строит свою жизнь в условиях самоизоляции, подвел итоги сборной Беларуси по биатлону в прошедшем сезоне и спрогнозировал успех на Олимпиаде в Пекине. При этом вновь признался в любви нашей стране.



Интервью проекту "Спорт-кадр" с большим другом Республики Беларусь смотрите прямо сейчас на "Беларусь 5".



