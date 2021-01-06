Д. Лаптев стал игроком брестского ФК "Рух"

Форвард национальной сборной Беларуси Денис Лаптев меняет клубную прописку, но не меняет место жительства. Как сообщает пресс-служба брестского "Руха", контракт с 29-летним нападающим подписан по системе 1+1. С 2019 Лаптев выступал в составе брестского "Динамо", за который забил 26 мячей. Вместе с клубом становился чемпионом Беларуси и дважды побеждал в Суперкубке.