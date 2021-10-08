Д. Мазур остановился в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по велоспорту

Денис Мазур остановился в шаге от пьедестала в скретче - гонка прошла в рамках чемпионата Европы по велоспорту на треке. И это пока лучший результат, показанный нашими спортсменами в Швейцарии. Сегодня Мазур выступает в омниуме, где после двух видов программы из четырех идет на 16 месте. Завершится чемпионат Европы завтра, после чего наши велогонщики отправятся во французский Рубе, где с 20 по 24 октября будут бороться за медали уже чемпионата мира.