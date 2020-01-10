"Дакар-2020". Cергей Вязович - третий на шестом этапе и в общем зачете

Сергей Вязович финишировал третьим на 6-м этапе самой престижной раллийной гонки - "Дакар". Белорусский капотный МАЗ опередили лишь два КамАЗа. Сегодня наш экипаж проиграл лидеру Каргинову 12 минут 32 секунды. В общем зачете Вязович также на третьей позиции, отставание от первой строки - 36,5 минуты.



