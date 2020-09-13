"Даллас" в шаге от финала Кубка Стэнли

Российский вратарь клуба НХЛ "Даллас Старз" Антон Худобин вновь становится одним из героев встречи против "Нью-Йорк Айлендерс". Голкипер смог отразить 23 броска из 33, а его команда добилась победы со счетом 2:1, которая приблизила ее к финалу Кубка Стэнли. Счет полуфинальной серии 3:1 в пользу "Далласа", следующая игра состоится 15 сентября.