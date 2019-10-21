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Даниэль Мукете завоевал золотую медаль по дзюдо на Всемирных военных играх в Китае

Триумф белорусского дзюдо на Всемирных военных играх в Китае. Даниэль Мукете завоевал первую медаль, причем высшего достоинства, в копилку нашей команды. Белорусский спортсмен стал лучшим в состязаниях по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов, победив в решающей схватке француза Седрика Оливара.

Соревнования проходят под девизом "Укрепление дружбы и выстраивание мира". В течение 10 дней более 9 000 спортсменов-военнослужащих из 109 стран состязаются в 27 видах спорта.

Отметим, Даниэля называют наследником великого белорусского спортсмена Игоря Макарова, который именно в этой весовой категории взял золото Олимпийских игр 2004 года.

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