Даниэль Мукете завоевал золотую медаль по дзюдо на Всемирных военных играх в Китае

Триумф белорусского дзюдо на Всемирных военных играх в Китае. Даниэль Мукете завоевал первую медаль, причем высшего достоинства, в копилку нашей команды. Белорусский спортсмен стал лучшим в состязаниях по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов, победив в решающей схватке француза Седрика Оливара.

Соревнования проходят под девизом "Укрепление дружбы и выстраивание мира". В течение 10 дней более 9 000 спортсменов-военнослужащих из 109 стран состязаются в 27 видах спорта.