Даниил Медведев в финале теннисного турнира US OPEN - 2021 побеждает Новака Джоковича

Русское чудо в Америке! Даниил Медведев в финале US OPEN побеждает Новака Джоковича. Три сета и одинаковый счет в каждом - 6:4. Таким образом, серб упускает возможность оформить календарный Grand Slam после викторий в Австралии, Франции и Великобритании. Для Медведева, 2-й ракетки мира, этот первый титул Grand Slam. Ранее было два финала.