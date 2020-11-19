Даниил Медведев - второй полуфиналист итогового турнира ATP. Во второмматче в группе "Токио" российский теннисист обыграл первую ракеткумира Новака Джоковича. Поединок продолжался почти полтора часа и завершился вдвух сетах с одинаковым счетом 6:3. Таким образом следующий матч в группепротив Диего Шварцмана, который уже потерял шансы на плей-офф, не будет иметьдля Медведева никакого турнирного значения - он выходит с первого места. Возможныесоперники по полуфиналу - Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.