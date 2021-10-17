Данила Климович забросил шайбу в дебютном матче АХЛ

Шайба 18-летнего белоруса в дебютном матче АХЛ. Данила Климович из фарма “Ванкувер Кэнакс" отличился точным броском в составе клуба "Абботсфорд" в поединке против "Бейкерсфилда". К сожалению, уверенные действия белоруса на пятачке ворот в голевом эпизоде не помогли его команде праздновать итоговый успех. 5-3 - победа оппонентов. У Климовича 2 броска и коэффициент полезности минус один.