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Данила Климович забросил шайбу в дебютном матче АХЛ

Шайба 18-летнего белоруса в дебютном матче АХЛ. Данила Климович из фарма “Ванкувер Кэнакс" отличился точным броском в составе клуба "Абботсфорд" в поединке против "Бейкерсфилда". К сожалению, уверенные действия белоруса на пятачке ворот в голевом эпизоде не помогли его команде праздновать итоговый успех. 5-3 - победа оппонентов. У Климовича 2 броска и коэффициент полезности минус один.

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