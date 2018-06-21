Дания и Австралия играют вничью во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу

На быстрый гол Эриксена, забитый на седьмой минуте, австралийцы ответили точным ударом с пенальти от Миле Йединака. Причем, одиннадцатиметровый был назначен после видеоповтора. Ничья, 1:1. Датчане с четыремя очками лидируют в квартете S, Австралия с одним баллом третья. В эти минуты на "Беларусь 2" матч Франция - Перу, в 21 час - игра группы D - Аргентина - Хорватия.