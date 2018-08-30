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Д. Домрачева о желании выступать за Россию: "Это все надуманные истории, на которые не стоит обращать внимания"

До Минского полумарафона осталось 10 дней. Нашему корреспонденту Павлу Капуцкому удалось записать эксклюзивное интервью с титулованной биатлонисткой Олимпийских игр Дарьей Домрачевой. Смотрите в "Панораме".

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