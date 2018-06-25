Герой Беларуси Дарья Домрачева официально завершила свою спортивную карьеру. Сегодня на специально созванной пресс-конференции в штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Минске Даша сообщила о своем решении журналистам. Дарья Домрачева подчеркнула, что главным мотивом такого выбора стала невозможность найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной карьерой биатлонистки.