Дарья Домрачева провела тренировку для "Дрим Тим" к Минскому полумарафону

Тренировка от Дарьи Домрачевой. Четырехкратная олимпийская чемпионка поучаствовала в подготовке "Дрим Тим" к Минскому полумарафону. В составе команды успешные бизнесмены, политики, артисты и наши коллеги из Белтелерадиокомании. Получасовая интенсивная разминка стала настоящим испытанием для бегунов-любителей. А после Дарья Домрачева вышла вместе с командой на пробежку.