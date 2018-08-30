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Дарья Домрачева провела тренировку для "Дрим Тим" к Минскому полумарафону

Тренировка от Дарьи Домрачевой. Четырехкратная олимпийская чемпионка поучаствовала в подготовке "Дрим Тим" к Минскому полумарафону. В составе команды успешные бизнесмены, политики, артисты и наши коллеги из Белтелерадиокомании. Получасовая интенсивная разминка стала настоящим испытанием для бегунов-любителей. А после Дарья Домрачева вышла вместе с командой на пробежку.

Минский полумарафон пройдет 9 сентября. Регистрация продолжается. Участники могут выбрать одну из трех дистанций в 5, 10 и 21 километр. Ожидается 35 тысяч участников.

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