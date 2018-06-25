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Дарья Домрачева: Я завершаю свою профессиональную карьеру

Герой Беларуси Дарья Домрачева в эти минуты проводит пресс-конференцию, где объявила о своем решении завершить спортивную карьеру. Пресс-конференция проходит в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".

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