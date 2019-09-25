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Дарья Наумова остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира по тяжелой атлетике

Дарья Наумова, которая выступает в весовой категории до 81 килограмма, остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе. В двоеборье белоруске покорился вес 244 килограмма. И это лишь четвертое место. Победительница планетарного форума - колумбийка Лейди Солис - подняла на 3 килограмма больше.

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