"Дай пять!": сотни ребят сражаются за право попасть в главную команду своей области

Сотни мальчишек и девчонок от 13 до 16 лет в эти дни сражаются за право попасть в главную команду своей области, чтобы выступить в финале дебютного сезона проекта Президентского спортивного клуба "Дай пять!".

Задача этого масштабного турнира - не только сделать доступным для школьников такой вид спорта, как современное пятиборье, но и создать эффективную систему отбора в профессиональный спорт. Поэтому участниками проекта не могут стать те, кто занимается в специализированных спортшколах и СДЮШОРах. Отборочные состязания проходят в одной из самых ярких и динамичных дисциплин пятиборья - лазер-ране. Это заключительный вид программы, который расставляет спортсменов по итоговым местам.

До конца октября в каждом регионе и в Минске пройдут районные и областные соревнования, а республиканский финал запланирован на ноябрь.