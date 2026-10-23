Декрет не помеха победам: как известные белоруски совмещают материнство и спорт

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси есть зал, оказаться в котором мечтает каждый спортсмен. Под сводом купола собрана история успехов всех чемпионов и призеров летних и зимних Олимпийских игр.

За 35 лет после создания ведомства белорусы выступили на 17 олимпиадах и завоевали 109 медалей. Когда атлет поднимается на пьедестал почета крупнейшего форума четырехлетия, для страны это большое счастье и гордость. Это значит, что вся спортивная вертикаль сработала грамотно.

Все награды всегда считаются дорогими и долгожданными. Никто никогда не разделял их по гендерному признаку, однако, согласно статистике, белорусские мужчины чаще примеряли медали. Но белорусские женщины оказались эффективнее в битве за абсолютный триумф - 12 золотых наград от девушек против 11 от парней. У прекрасной половины человечества поводов проявить характер и волю всегда больше. Например, когда необходимо сделать перерыв в карьере ради того, чтобы даровать новую жизнь. Практически все известные спортсменки страны прошли такой путь.

Самая титулованная биатлонистка на планете, Герой Беларуси Дарья Домрачева после трех побед на Играх в Сочи в 2014-м родила первенца, дочь Ксению, а после в Пхёнчхане стреляющая лыжница стала ключевой фигурой в триумфальной эстафете, добавив командное золото к личному серебру в масс-старте.

Экс-первая ракетка мира, Олимпийская чемпионка в миксте, победительница двух турниров серии большого шлема Australian Open Виктория Азаренко выдала замечательный сезон в 2016-м, завоевав два крупных титула в мартовской связке состязаний Индиан-Уэллсе - Майами. А спустя 9 месяцев стала мамой сына Лео. Теннисистка вернулась на корты и сражалась в финале Гранд-слэма US Open против Наоми Осаки из Японии.

Виктория Азаренко (слева) и Наоми Осака (справа)

Фристайлистка Алла Цупер в 32 года, узнав о беременности, решила вообще завязать со спортом. В 2012-м на свет появилась девочка Елизавета, но лыжную акробатку супруг уговорил вернуться на склон, и, как итог, золото в Сочи.

Фристайлистка Алла Цупер с семьей

Все эти яркие истории подтверждают одну простую истину - уход в декрет не помешает, а, возможно, даже поспособствует успеху.

В минском Дворце художественной гимнастики работа не прекращается ни на секунду. Чтобы включилась мышечная память, грация должна безошибочно повторить один конкретный элемент от 3 до 5 тыс. раз. За легкостью на соревновательном помосте стоят строгие цифры спортивной науки и нейробиологии, поэтому с тренировочного ковра девушки фактически не уходят.

Контролирует процесс титулованная Любовь Черкашина. После завершения профессиональной карьеры гимнастка трудилась на тренерском поприще, входила в технический комитет FIG, неоднократно выступала главным судьей на крупных турнирах. Грация продолжает руководить структурой "Женщины и спорт" при НОК, работает телеведущей. А отныне Любовь Викторовна стала еще и главкомом сборной Беларуси.

Любовь Черкашина

Для сборной первый турнир под руководством нового специалиста уже состоялся. С третьего этапа Кубка сильнейших спортсменов в Санкт-Петербурге белоруски привезли 12 наград. Сениорке Анне Каменщиковой особенно удалась программа с мячом. Девушка поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета. К слову, Любовь Черкашина является личной наставницей грации.

Но самое важное, что тренер любящая. А как могло быть иначе с таким-то именем и силой чувств? В 2012 году Любовь Черкашина уже была замужем за бывшим футболистом Виктором Молашко. В 2028-м семья отметит 20-летие совместной жизни. Главное достижение пары - дочь Вера и сын Даниил.

quote Дети несут новые смыслы и объединяют семьи. Любовь Черкашина

Очевидно: у профессиональных атлетов и дети в спорте. Даниил грезит хоккеем, а Вера, естественно, гимнастикой.

Любовь Черкашина с семьей

"Вера практически с самого рождения была с Любой в зале. Когда появился Даник, планы выстраивать приходится по-другому. Раньше одного завез. Сейчас надо одного и второго. Люба умеет разграничивать семью, тренировки и спорт", - рассказал супруг Любови Черкашиной Виктор Молашко.

Белорусская художественная гимнастика - мировой бренд. Белоруски приучили своих фанатов к медалям, и сейчас перед всей сборной появился новый вызов.

Непростые времена переживает легкая атлетика Беларуси. Профильная федерация даже была вынуждена обратиться к букве закона, чтобы восторжествовала справедливость. Белорусское ведомство подало иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение World Athletics об отстранении белорусских ребят и девчат от соревнований. У любой медали две стороны - раз не пускают в сектора, то пора в роддома, решили девушки.

Спорт - навсегда, поэтому бегунья Эльвира Граборенко тренировалась за семь дней до родов, а вернулась в зал менее трех недель после того, как подарила жизнь сыну Семену. Семимесячный парень за время работы своих родителей на дорожках уже успел выучить РЦОП на улице Калиновского на отлично.

Эльвира Граборенко с сыном Семеном

Но смеем пошутить, что малыш данному факту вообще не рад. Медаль в спорте - это всегда об успешности тандема атлета и тренера. Эльвира, кстати, сама неплохо пишет планы занятий не только себе, но и своему мужу Максиму, который тоже барьерист. Однако, когда дело доходит до возвращения из декрета, любой тренер становится прекрасной нянькой.

"Опытные ребята, им достаточно того, что они знают и умеют. Может, иногда лучше чувствуют свой организм, нежели видит это тренер со стороны. Бывает, мы можем спокойно погулять, походить, он полчаса-час дает потренироваться. Но все равно он мамин мальчик, всегда хочет быть рядом с родителями. Периодически плачет, поэтому возвращаемся к родителям, успокаиваемся и опять идем гулять", - поделилась старший тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Евгения Володько.

Эльвира в 2026-м не выступала в личных дисциплинах, и ребенок сейчас главная мотивация, чтобы мощно вернуться на спортивные арены в барьерном беге, несмотря на то, что пока шансы на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028-м у белорусских легкоатлетов призрачные.

"Никогда не считала титул чемпионки Европы большим достижением. Родить ребенка, быть хорошей мамой, другом для своего ребенка - вот достижение. Если он достигнет в жизни того, чего хочет, если будет счастливым человеком, я, наверное, скажу, что это самое большое достижение в жизни", - отметила Эльвира Граборенко.

Каждый профессиональный атлет мечтает о возможностях побороться за медаль на олимпиаде. Совмещение материнства и спорта - жесткий менеджмент, и девушки вынуждены идти на огромные компромиссы. И в этой борьбе чаще всего приходится жертвовать главным.

Около пяти часов на конькобежном стадионе ждет свою маму, конькобежку Екатерину Слоеву, 10-месячный Михаил. Эти атлеты в разъездах зимой и летом. "Новые умения ребенка - шаги, эмоции - не видишь. Очень скучаю, но я знала, куда вернулась. Большой спорт требует жертв, причем не только со стороны физического здоровья, но и со стороны жертв материнства, проведения с ребенком минут, когда он подрастает. Но я хочу, во-первых, вернуться на свой уровень. Во-вторых, продвинуться дальше и получить олимпийскую медаль", - сказала серебряный призер чемпионата Европы по конькобежному спорту в командном спринте Екатерина Гагиева (Слоева).

А что значит быть мамой спортсменки? Это подразумевает воспитывать девочку, которой рано придется повзрослеть, столкнуться с поражениями и несправедливостью, принимать серьезные решения. Оксана Хондошко, мама синхронистки Василины Хондошко, тоже занималась спортом, но за который не дают медали и кубки. В нем ежеминутный труд, бесконечная вера и огромная поддержка. "Я ее возила на тренировки. Утро начиналось в 06:00. Если идешь в профессиональный спорт, твоя главная задача - идти к цели и побеждать", - считает женщина.

Но все было не зря. Василина Хондошко летом 2026 года на чемпионате Европы в Париже завоевала две награды. Солистка была лучшей в произвольной программе и второй - в техническом упражнении. Золото континентального форума стало первым в суверенной истории страны. Еще на этапах Кубка мира минчанка забрала шесть медалей - одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую. В 2026 году из белорусских спортсменок именно синхронистка блистала ярче всех.

Оксана Хондошко

Спортсменкам-мамам и мамам спортсменок приходится балансировать между жестким графиком тренировок, воспитательным процессом, семейным бытом и личной жизнью. Но ведь белорусы восхитительные и со всем справляются на ура, иначе у Синеокой не было бы столько наград.

Как вернуться к тренировкам спустя всего три недели после родов и сохранить мотивацию. На какие компромиссы и жертвы приходится идти ради олимпийской мечты. Об этом подробно смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: pexels.com