"Дело молодых". Эльвира Герман

Эта история о женских спортивных победах. Эльвира Герман стала едва ли не главной сенсацией сезона в европейской легкой атлетике. Белоруска на легендарном олимпийском стадионе в Берлине в августе этого года стала лучшей на континенте в беге с барьерами на 100 метров. Кстати, год для легкой атлетики у нас и вовсе получается успешным, что особенно радует в преддверии II Европейских игр. Эльвира Герман в нашем проекте "Дело молодых".

Эти кадры уникальные в том смысле, что спортсмен, выступающий в легкой атлетике на самом высоком уровне, имеет не так много свободного времени. На протяжении сезона постоянные старты, зарубежные сборы и каждодневные тренировки. Чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман выбралась на хоккей вместе со своим молодым человеком Максимом Граборенко.Это случилось на заре августа 2018 в Берлине. Фаворитом финального забега на 100 метров с барьерами выглядела другая белоруска Алина Талай, которая в этом сезоне побила рекорд страны, державшийся 26 лет. Позже выяснится, что стать лучшей ей помешает травма. А вот Эльвира преподнесет одну из главных сенсаций континентального форума.



Первые шаги будущей чемпионки проходили здесь, на стадионе в Пинске. Это еще раз подтверждает тот факт, что из любого уголка Беларуси можно подняться до наивысших высот в спорте. Сейчас же стадион находится на реконструкции, но Пинск всегда был и есть спортивным городом. В детстве Эльвира, рассказывает ее мама, всегда была подвижным ребенком. Если б не легкая атлетика, то обязательно другой вид спорта.Позже переезд в Минск и работа с тренером Виктором Мясниковым. Именно он работал вместе с Алиной Талай. Несмотря на скромность и открытость, Эльвира невероятно сконцентрированная спортсменка, уверяет ее наставник.

Спорткомплекс "Трудовые резервы" на сегодня Мекка белорусской легкой атлетики. Под сводами вот этого спортивного сооружения, которое построено еще в советское время, можно встретить фактически всех белорусских чемпионов. Герман не исключение. Впереди Европейские игры. Бег с барьерами станет едва ли не самым интригующим даже на стадии отбора. На одно место для страны, пусть и для страны-хозяйки, претендует две высококлассные спортсменки и красавицы. Сердце белорусских болельщиков будет разрываться надвое.