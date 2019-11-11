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Дело молодых. Тренер Ушачской спортивной школы Дмитрий Кашицкий
Центром притяжения молодых специалистов в Витебской области стал современный физкультурно-оздоровительном комплекс в городском поселке Ушачи. Недавно местная ДЮСШ здесь открыла и новое отделение плавания. Причем бассейн соответствует самым высоким стандартам. Держат планку и другие отделения. В помощь опытным тренерам приходят молодые перспективные преподаватели. Подробнее - в нашей рубрике "Дело молодых".
Дмитрий Кашицкий - один из самых молодых тренеров Ушачской детско-юношеской спортивной школы
Дзюдо и самбо преподает меньше года. Но тренерский состав молодому специалисту хорошо знаком: Дмитрий и сам выпускник местной спортивной школы. Вспоминает, как раньше тренироваться приходилось в приспособленных помещениях. Сейчас спортивная жизнь сконцентрирована в многофункциональном комплексе.
Физкультурно-оздоровительный комплекс объединяет несколько залов. Здесь проходят занятия по шейпингу, борьбе, дзюдо, Также под одной крышей находится детская комната, кафе и общежитие для спортсменов, которые приезжают из других городов.
ФОК в Ушачах может принимать международные соревнования
Современный ФОК может принимать международные соревнования. Здесь же проходят и спортивные сборы. Желающих столько, что иногда даже приходится посоревноваться за места для проживания.
Ушачская ДЮСШ открыла отделение плавания
С появлением современного комплекса спортивная школа открыла отделение плавания - совершенно новое для района. ФОК стал притягивать молодых перспективных тренеров. Виктория Лукашевич рассказывает: группы сформировали моментально. Многие дети давно мечтали заниматься плаванием. Но до ближайшего бассейна от городского поселка - десятки километров. Сейчас спорт в шаговой доступности.
Эти малыши пока не борются за медали. Но очень стараются повторять движения инструктора. Многим только исполнилось четыре года. Но и для таких непосед в спортивном комплексе есть занятия по интересам.
Сейчас и представить сложно жизнь в городском поселке без спортивного комплекса. Занятия физкультурой стали частью повседневной жизни людей. И хоть юность, говорят жители райцентра, уже не вернуть, но продлить молодость точно получится.
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