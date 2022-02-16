Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по футболу минувшего сезона Дембо Дарбо вернулся в расположение солигорского "Шахтера". Гамбийский форвард уже приступил к тренировкам. Дарбо принимал участие в Кубке Африки, где его сборная вылетела на стадии четвертьфинала, уступив команде Сенегала - 0:2. После турнира Дарбо получил время на отдых, сообщает пресс-служба "горняков".