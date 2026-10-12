Денис Лазавик занял 85-е место в рейтинге FIDE

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик впервые в карьере вошел в топ-100 сильнейших шахматистов мира, заняв в рейтинге FIDE 85-ю строчку. Также в возрасте до 20 лет спортсмен оказался в десятке лучших. Еще месяц назад он находился за пределами первой сотни (в сентябре занимал 104-ю строчку). Таким образом за месяц белорус отыграл почти 20 позиций. В активе гроссмейстера сегодня 2636 очков. Первое место в мировом рейтинге по-прежнему занимает Магнус Карлсен, следом идет американец Хикару Накамура. С обоими сильнейшими игроками ФИДЕ Денис Лазавик встретился в финале Кубка мира по киберспортивным шахматам в Париже, уступив лишь Магнусу Карлсону.

Денис Лазавик, гроссмейстер:

"В топ-100 много кто попадал, потом быстро вылетали. Белорусские тоже попадали. В данный момент только я. У меня были результаты до этого, которыми я горжусь больше, чем этим попаданием. Я играл в этом году турнир по киберспорту в Париже, там занял 2-е место. Выиграл много у сильных шахматистов, т. е., это, конечно, достижение круче и более сложное, чем мое попадание в топ-100. До этого тоже в Лондоне в 2026 году играл. Выиграл у очень сильного шахматиста Хикару Накамуру".

Денис Лазавик - единственный представитель нашей страны, кто вошел в сотню сильнейших игроков мира. Он является членом национальной сборной Беларуси.