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Денис Хроменков - бронзовый призер молодежного ЧМ по вольной борьбе

Белорусский борец вольного стиля Денис Хроменков - бронзовый призер молодежного ЧМ в весовой категории 97 килограммов в схватке за третье место. Денис оказался сильней серебряного призера II Европейских игр грузина Гиви Мачарашвили. Напомним, турнир принимает Будапешт. Сегодня соревноваться за медали начнут представительницы женской борьбы.

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