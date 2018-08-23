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Денис Мазур завоевал серебро в гонке на выбывание на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке

Второй день молодежного чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Эгле, приносит сборной Беларуси еще одну медаль. Вслед за бронзой Евгения Королька в гонке на выбывание серебро в аналогичной дисциплине среди юниоров завоевал Денис Мазур. Чемпионат продлится до воскресенья. Напомним, в субботу Королек поборется за награды соревнований в омниуме. Это олимпийская дисциплина.

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