Денис Мазур завоевал серебро в гонке на выбывание на молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке

Второй день молодежного чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в швейцарском Эгле, приносит сборной Беларуси еще одну медаль. Вслед за бронзой Евгения Королька в гонке на выбывание серебро в аналогичной дисциплине среди юниоров завоевал Денис Мазур. Чемпионат продлится до воскресенья. Напомним, в субботу Королек поборется за награды соревнований в омниуме. Это олимпийская дисциплина.