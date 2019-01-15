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Денис Щербицкий остается в БАТЭ

Денис Щербицкий вопреки слухам о переезде за рубеж остается в БАТЭ. Вратарь подписал новый контракт с борисовчанами. В июне прошлого года Щербицкий в матче с финнами дебютировал за сборную Беларуси.


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