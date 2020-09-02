"Денвер" в 1/4 плей-офф

"Денвер Наггетс" в седьмом матче 1/8 финала плей-офф НБА на своей площадке победил "Юту Джаз" 80:78. Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Никола Йокич, который набрал 30 очков и сделал 14 подборов. У "Юты" Донован Митчелл записал на свое имя 22 балла. "Наггетс" выиграли серию 4:3. В четвертьфинале их соперником станет "Лос-Анджелес Клипперс".