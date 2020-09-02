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"Денвер" в 1/4 плей-офф
"Денвер Наггетс" в седьмом матче 1/8 финала плей-офф НБА на своей площадке победил "Юту Джаз" 80:78. Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Никола Йокич, который набрал 30 очков и сделал 14 подборов. У "Юты" Донован Митчелл записал на свое имя 22 балла. "Наггетс" выиграли серию 4:3. В четвертьфинале их соперником станет "Лос-Анджелес Клипперс".
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