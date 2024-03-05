Детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина" впервые прошел в Минске

Важная особенность мероприятия этого года в том, что оно впервые проходит в двух странах (Беларуси и России) и посвящено дружбе народов, а также взаимопониманию между людьми. Его девиз: "Мы все разные, но мы вместе!".



Фестиваль "Алина" - один из самых масштабных проектов Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Главная цель яркого уникального праздника - популяризация детско-юношеского спорта и особенно художественной гимнастики. Это удивительная возможность как для знаменитых гимнасток, так и для начинающих спортсменок создать волшебную атмосферу шоу и погрузить в чарующий мир гимнастики главных гостей вечера - воспитанников детских социальных учреждений, детей с ограниченными возможностями, а также юных спортсменов - учащихся школ гимнастических видов спорта.