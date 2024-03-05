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Детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина" впервые прошел в Минске

Детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина-2024" впервые прошел в Минске.

Важная особенность мероприятия этого года в том, что оно впервые проходит в двух странах (Беларуси и России) и посвящено дружбе народов, а также взаимопониманию между людьми. Его девиз: "Мы все разные, но мы вместе!".

Фестиваль "Алина" - один из самых масштабных проектов Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Главная цель яркого уникального праздника - популяризация детско-юношеского спорта и особенно художественной гимнастики. Это удивительная возможность как для знаменитых гимнасток, так и для начинающих спортсменок создать волшебную атмосферу шоу и погрузить в чарующий мир гимнастики главных гостей вечера - воспитанников детских социальных учреждений, детей с ограниченными возможностями, а также юных спортсменов - учащихся школ гимнастических видов спорта.


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Всего в фестивале в Минске приняли участие около 300 человек. Выступили гимнастки из 12 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси Гватемалы, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Мексики, России, Сербии и Узбекистана. Благотворительный фонд Алины Кабаевой взял на себя расходы по проживанию, питанию и проезду участников.

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