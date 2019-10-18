Детский спортивный центр открыли в Бресте

Центр для поиска талантливой молодежи открыли в Бресте. В одном комплексе - спортивные залы, общежитие и учебные классы. Сюда смогут приезжать подающие надежды дети со всего региона. Наблюдать за ними будут профессиональные тренеры. Оценят не только спортивные данные и здоровье, но и психологическую устойчивость. А именно, как ребенок справляется с двойной нагрузкой: учебой и занятиями профессиональным спортом. Центр заработал на базе областного училища олимпийского резерва. Всего здесь смогут тренироваться 259 детей по 14 видам спорта. Среди них бокс, гандбол, плавание и легкая атлетика. Проживать юные спортсмены будут в современных условиях. Комнаты двухместные, правда, в них нет Wi-Fi, чтобы дети меньше отвлекались на смартфоны. Проект попал в программу "Газпром - детям Беларуси". Организация оплатила большую часть стоимости стройки.



В новом центре будут готовить будущие кадры, в том числе и для знаменитого БГК имени Мешкова. Команда - 11-кратный чемпион Беларуси и двукратный серебряный призер европейской SEHA-лиги.



