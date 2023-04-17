Детский турнир по дзюдо "Минская весна - 2023" собрал около 320 участников со всех уголков Беларуси

"Минская весна - 2023" возвращается. Турнир по дзюдо, в котором принимают участие юные спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет, собрал около 320 участников со всех уголков нашей страны. Добавим в этот список и две команды из России. Соревнования хоть и детские, но по самым взрослым правилам, правда, с некоторыми исключениями. Например, ребятам запрещено проводить удушающие и болевые приемы, броски с колен или через голову. Ведь главная цель этих соревнований - завлечь как можно больше мальчиков и девочек в этот вид спорта, а также показать юным дзюдоистом, что каждый их них может стать победителем.