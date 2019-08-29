Детский забег на Минском полумарафоне в этом году пройдет в обновленном формате

Юные атлеты будут разделены на возрастные категории от 3 до 14 лет, причем побегут дети по основной трассе спортивного форума. Длина дистанции, разумеется, будет короче -500 метров.



Минский полумарафон пройдет 15 сентября. Чтобы принять участие в детском забеге, необходимо бесплатно зарегистрироваться на официальном сайте ЮНИСЕФ. Также приветствуются любые суммы пожертвований на благотворительность.