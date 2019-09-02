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Девон Саддлер подписал контракт с "Маккаби" из Ришона

Разыгрывающий сборной Беларуси по баскетболу Девон Саддлер подписал контракт с "Маккаби" из Ришона. В прошлом сезоне американец с белорусским паспортом выступал в составе "Цмокаў", а в мае перешел в российский "Автодор". Но из-за того, что Саддлер считался легионером в Лиге ВТБ, клуб решил расстаться с игроком.

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