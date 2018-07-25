Дэвон Садлер больше не "Цмок"

Американский разыгрывающий расстался с баскетбольным клубом "Цмокі-Минск" после окончания контракта. В минувшем сезоне игрок провел за команду 24 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 13 очков за матч, и 13 встреч в Кубке FIBA-Европа. Тут статистика набранных баллов была чуть меньше - 10,8 очка за игру.