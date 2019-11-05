Девять хоккеистов "Динамо-Минск" вызваны в национальную сборную

Андрей Костицын стал девятым игроком минского "Динамо", вызванным в национальную команду. Первый в сезоне учебно-тренировочный сбор под руководством Михаила Захарова стартовал вчера. В расположении уже 21 хоккеист. Еще трое (Николай Стасенко из "Витязя", Андрей Белевич из "Торпедо" и минский динамовец Дмитрий Знахаренко) присоединятся завтра.



И уже завтра команда отправится на Турнир четырех наций в Латвию. С 7 по 9 ноября белорусы поочередно встретятся с французами, словенцами и латышами.



