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Девять хоккеистов "Динамо-Минск" вызваны в национальную сборную

Андрей Костицын стал девятым игроком минского "Динамо", вызванным в национальную команду. Первый в сезоне учебно-тренировочный сбор под руководством Михаила Захарова стартовал вчера. В расположении уже 21 хоккеист. Еще трое (Николай Стасенко из "Витязя", Андрей Белевич из "Торпедо" и минский динамовец Дмитрий Знахаренко) присоединятся завтра.

И уже завтра команда отправится на Турнир четырех наций в Латвию. С 7 по 9 ноября белорусы поочередно встретятся с французами, словенцами и латышами.

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