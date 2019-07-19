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Девятая лицензия на Олимпийские игры в Токио уже есть у сборной Беларуси по легкой атлетике

Квалификационный норматив выполнила Анна Малыщик. Она выиграла Кубок Беларуси в метании молота, отправив снаряд на 72 метра 78 сантиметров.

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