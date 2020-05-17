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Девятый тур Высшей лиги завершится тремя футбольными матчами

Игры в Бобруйске, Минске и Бресте! Сегодня девятый тур Высшей лиги завершится тремя футбольными матчами. "Белшина" принимает "Витебск", минское "Динамо" - "Ислочь", а "Рух" в Бресте сразится с тонущими "Смолевичами". Все поединки в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
На данный момент в турнирной таблице лидирует БАТЭ, вчера на "Борисов-Арене" победивший своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку - команду из Слуцка.

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