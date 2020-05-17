Игры в Бобруйске, Минске и Бресте! Сегодня девятый тур Высшей лиги завершится тремя футбольными матчами. "Белшина" принимает "Витебск", минское "Динамо" - "Ислочь", а "Рух" в Бресте сразится с тонущими "Смолевичами". Все поединки в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

На данный момент в турнирной таблице лидирует БАТЭ, вчера на "Борисов-Арене" победивший своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку - команду из Слуцка.



